В Раде заявили о необходимости отправить «на локдаун» украинскую власть

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что украинские власти отправить «на локдаун». Об этом сообщает сайт партии.

Парламентарий отметил, что Украина оказалась «в замкнутом кругу вызовов и проблем», выбраться из которого «очень сложно».

«Провалена вакцинация, переполнены больницы, не хватает койко-мест и медиков. Чтобы остановить «эпидемию безответственности», поразившую власть, нужно сменить правительство и пересмотреть государственный бюджет», — сказал Бойко.

Он указал, что кризис также есть и в национальной экономике. По словам политика, во всех сферах экономической жизни страны наблюдается только падение.

«Два первых месяца с начала года отмечены падением промышленного производства и сельского хозяйства. Сокращается объём перевозок. Почти на 13% упали объёмы строительства, хотя власть продолжает твердить об успехах «большой стройки», — заявил Бойко.

Он подчеркнул, что из-за демагогии и мнимых успехов Украина потеряла целый год.

Депутат считает, что эту «эпидемию безответственности» можно остановить лишь в том случае, если «отправить на локдаун» нынешние киевские власти.

Ранее в Раде заявили, что закона и демократии на Украине больше нет.