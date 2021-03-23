Exit Poll: партия Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Кнессет Израиля

В Израиле в рамках проходящих выборов в Кнессет лидирует партия премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху «Ликуд». б этом свидетельствуют данные exit poll телерадиокомпании «КАН».

Согласно опубликованным данным, партия Нетаньяху получает 31 мандат.

При этом на втором месте оказывается партия «Еш Атид», получающая 18 мандатов. Третье место по итогам выборов занимает ультрарелигиозная партия «ШАС», которая получает девять мандатов.

Ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху проводит предвыборное турне по арабским общинам.