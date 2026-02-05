Россия и США провели переговоры по экономическому сотрудничеству

Россия и США провели встречу по экономическому сотрудничеству в Абу-Даби. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

«Как вы знаете, совместно с администрацией президента (США Дональда — ред.) Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, вот в том числе в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, и мы в том числе встречались сегодня», — сказал Дмитриев журналистам.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Перед их началом Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.