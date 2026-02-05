Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

«Русофобский пыл охладила зима». В Совфеде оценили желание стран Балтии возобновить связи с Россией

Сенатор Джабаров связал с суровой зимой желание стран Балтии наладить связи с Россией
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Предложение премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президента Эстонии Алар Карис возобновить прямые переговоры Евросоюза с Россией выглядит очень лицемерно и вызвано ухудшающейся экономической и социальной ситуацией в этих странах. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Они все-таки редкие лицемеры — буквально вчера говорили одно, а сегодня уже все поменялось. Я никогда не понимал этой оголтелой русофобии со стороны стран Прибалтики. У нас были нормальные отношения, они спокойно пользовались нашей нефтью и нашей электроэнергией, которая поступала им по льготным схемам. После начала русофобской кампании они ничего не увидели, кроме потерь, так еще и выставляли себя на посмешище, предлагая строить какие-то фортификационные сооружения, рвы и стены на границе с Россией», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, многие страны Евросоюза поменяли свое мнение относительно продолжения русофобской политики после суровой зимы.

«Я думаю, что подобные предложения — это только начало. У многих русофобский пыл охладила суровая зима. Они поняли, что надеяться на американский газ, конечно, можно, но ненадежно. А до этого из России стабильно поступали все необходимые ресурсы», — пояснил сенатор.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирного диалога со своими соседями, так что возобновление контактов возможно, но, конечно, диктовать условия возобновления связей мы никому не позволим.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией.

«Мы тоже должны иметь право голоса. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — сказал Карис.

Ранее Захарова отреагировала на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС с Россией.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!