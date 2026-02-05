Предложение премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президента Эстонии Алар Карис возобновить прямые переговоры Евросоюза с Россией выглядит очень лицемерно и вызвано ухудшающейся экономической и социальной ситуацией в этих странах. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Они все-таки редкие лицемеры — буквально вчера говорили одно, а сегодня уже все поменялось. Я никогда не понимал этой оголтелой русофобии со стороны стран Прибалтики. У нас были нормальные отношения, они спокойно пользовались нашей нефтью и нашей электроэнергией, которая поступала им по льготным схемам. После начала русофобской кампании они ничего не увидели, кроме потерь, так еще и выставляли себя на посмешище, предлагая строить какие-то фортификационные сооружения, рвы и стены на границе с Россией», — сказал сенатор.

По мнению Джабарова, многие страны Евросоюза поменяли свое мнение относительно продолжения русофобской политики после суровой зимы.

«Я думаю, что подобные предложения — это только начало. У многих русофобский пыл охладила суровая зима. Они поняли, что надеяться на американский газ, конечно, можно, но ненадежно. А до этого из России стабильно поступали все необходимые ресурсы», — пояснил сенатор.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирного диалога со своими соседями, так что возобновление контактов возможно, но, конечно, диктовать условия возобновления связей мы никому не позволим.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией.

«Мы тоже должны иметь право голоса. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров]», — сказал Карис.

Ранее Захарова отреагировала на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС с Россией.