В Пермском крае отчим в целях перевоспитания посадил пасынка на цепь на неделю

В Пермском крае мужчину будут судить за то, что он сажал пасынка на цепь

Житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела после того, как решил перевоспитать пасынка. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, десятилетний мальчик из Краснокамска нашел новых друзей, с которыми попрошайничал и гулял допоздна. Это не понравилось отчиму, поэтому он якобы посадил сына на трехметровую цепь, которую прикрепил к кровати.

В таком положении школьник провел неделю. Спустя некоторое время родитель снова стал воспитывать несовершеннолетнего таким способом.

Говоря о произошедшем, мужчина заявил, что хотел только лучшего для сына.

«Говорит, еда-вода у него были, цепь отстегивали на ночь, и вообще ее длины хватало, чтоб спокойно ходить по дому», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о лишении свободы несовершеннолетнего. Фигурант может получить до десяти лет лишения свободы.

Расследование уже завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

