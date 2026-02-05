Размер шрифта
В Пермском крае отчим в целях перевоспитания посадил пасынка на цепь на неделю

В Пермском крае мужчину будут судить за то, что он сажал пасынка на цепь
Shutterstock/FOTODOM

Житель Пермского края стал фигурантом уголовного дела после того, как решил перевоспитать пасынка. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, десятилетний мальчик из Краснокамска нашел новых друзей, с которыми попрошайничал и гулял допоздна. Это не понравилось отчиму, поэтому он якобы посадил сына на трехметровую цепь, которую прикрепил к кровати.

В таком положении школьник провел неделю. Спустя некоторое время родитель снова стал воспитывать несовершеннолетнего таким способом.

Говоря о произошедшем, мужчина заявил, что хотел только лучшего для сына.

«Говорит, еда-вода у него были, цепь отстегивали на ночь, и вообще ее длины хватало, чтоб спокойно ходить по дому», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о лишении свободы несовершеннолетнего. Фигурант может получить до десяти лет лишения свободы.

Расследование уже завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее знакомый неделю держал женщину дома на цепи, насиловал и избивал.
 
