В Красноярском крае могут запретить продажу легковоспламеняющихся материалов детям

Власти Красноярского края могут запретить продажу ГСМ несовершеннолетним
Начальник управления губернатора Красноярского края по безопасности Александр Иванов заявил, что в регионе могут запретить продажу ГСМ и легковоспламеняющихся материалов несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

«Нами подготовлен нормативно-правовой акт о запрете (продажи. — «Газета.Ru») горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся материалов именно несовершеннолетним», — отметил Иванов.

4 февраля в одной из школ Красноярска 14-летняя девочка сначала подожгла туалет, затем пришла в класс и облила бензином учащихся. Некоторых из них она ударила молотком. Пострадала в том числе сама поджигательница. Девушку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

РЕН ТВ уточнил, что пострадали как минимум четыре человека: два попали в больницу с ожогами 15-20% тела. Еще у двоих диагностировали черепно-мозговую травму.

Позже Минобразования Красноярского края сообщило, что проведет проверки в школах столицы региона и города Кодинска Кежемского района после нападений двух девочек на других учеников.

Ранее в сеть попали первые кадры из красноярской школы после поджога.
 
