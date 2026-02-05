Размер шрифта
Сыну Паши Техника провели операцию на горле

Бывшая жена Паши Техника Карицкая сообщила, что ее сыну удалили аденоиды
Кадр из видео/Telegram-канал «Ева Карицкая»

Бывшая жена Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) рассказала в Telegram-канале, что ее сыну Ивану удалили аденоиды.

Аденоиды — это патологически увеличенная глоточная миндалина. Впервые эта проблема появилась у сына рэпера в три года. В шесть лет у мальчика появился храп и возникли серьезные трудности с дыханием, включая апноэ. Мальчику провели операцию в столичной больнице за 70 тысяч рублей.

«На удивление, Иван даже особо не переживал, поэтому мы совершенно спокойно ожидали, когда нас позовут на операцию. Наверное, мы ожидали полтора часа. Естественно, меня как мать трясло. Потому что я очень сильно боюсь больницы, и я дико переживаю за своего ребенка», — поделилась блогерша.

По словам Карицкой, сын вообще не переживал перед хирургическим вмешательством. Сама операция длилась 20 минут под общим наркозом ИВЛ. После этого мальчик проспал минут сорок. Первое время сын артиста не мог разговаривать. Голос начал восстанавливаться через два часа после операции. В этот же день ребенка выписали из больницы.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала о выпадении волос.
 
