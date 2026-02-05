Губернатор Красноярского края призвал не замалчивать случаи буллинга в школах

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале призвал не замалчивать случаи буллинга в школах.

«Важно не упустить первые сигналы об изменении поведения и просьбы о помощи от детей. Для этого в учебных учреждениях необходимо организовать профилактическую работу с ребятами, которые относятся к высокой группе риска - это видно по результатам социально-психологического тестирования, которое дети проходят в школе», — написал глава региона.

По его данным, министерство образования края подготовило соответствующие предложения. Кроме того, Росгвардия проведет проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ.

Котюков обратился к педагогам с просьбой пресекать любые попытки буллинга в школьной среде и не замалчивать подобные ситуации.

Губернатор также заявил, что до конца этой недели приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске.

Накануне ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и начала бить молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

За день до этого средней школе №4 города Кодинска Красноярского края семиклассница попыталась напасть с ножом на учителя и ранила девочку.

Ранее в министерстве образования заявили, что нападение девочки в Кодинске могло быть связано с видеоиграми.