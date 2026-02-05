Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Мать Костылевой угрожает физической расправой юной фигуристке

Мать Костылевой заявила, что ее дочь разрубит связки 13-летней Софии Сарновской
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, заявила в своем Telegram-канале, что ее дочь пригрозила физическими последствиями для 13-летней фигуристки Софии Сарновской из-за того, что она помешала ее дочери на тренировке.

«Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на нее. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та еще раз попытается пересечь ей прыжок», — заявила Костылева.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Ранее мать Костылевой назвала «мразотой» 13-летнюю фигуристку.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!