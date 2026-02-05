На Западе заявили об уязвимости Европы перед Россией

WSJ: Европа не готова к войне с Россией

Европа «уязвима» в случае атаки со стороны России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Правительства европейских стран готовятся к войне с Россией. Однако результаты недавней «военной игры» свидетельствуют об их неготовности», — пишет издание.

По данным издания, недавно газета Die Welt совместно с Немецким центром военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта организовало военную «игру», имитирующую российскую атаку на Литву. В ней поучаствовало 16 бывших высокопоставленных немецких и натовских чиновников, законодателей и экспертов.

В итоге в ходе этой игры, в которых европейцы сражались с Россией без США, РФ удалось «за пару дней подорвать доверие к НАТО и установить господство над Прибалтикой», первоначально развернув около 15 тысяч военных.

«Русские достигли большинства своих целей, не перемещая многие свои подразделения. Это показало мне, что, столкнувшись с эскалационной риторикой со стороны России, мы прочно укореняем в своем мышлении мысль о том, что именно мы должны заниматься деэскалацией», — заявил польский аналитик по вопросам безопасности Бартоломей Кот.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Россия «наращивает свои стратегические резервы и расширяет свое присутствие и ресурсы вдоль границ НАТО». И европейцы предполагают, что «Россия сможет перебросить значительные объемы войск в течение года», отметил он.

В декабре 2025 генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС увеличить расходы на оборону и случай войны с Россией. При этом президент России Владимир Путин называл высказывания о «мнимой российской угрозе» странам ЕС «бредом и ложью». Также в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ЕС заинтересован в подготовке к войне против России.

4 февраля генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявил, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией, однако отметил, что военного столкновения между сторонами «не произойдет».

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.