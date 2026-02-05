Пластический хирург раскрыла секрет омолодившейся вслед за Галкиным Пугачевой

Пластический хирург Софья Абдулаева предположила в разговоре с «Газетой.Ru», что Алла Пугачева сделала новую операцию ради омоложения. Она отметила, что на недавних фотографиях артистки заметны следы эндоскопической подтяжки лба.

По словам хирурга, у Пугачевой изменился овал лица — он стал более четким. Добиться этого можно разными способами, и Софья Абдулаева не исключила вмешательство пластического хирурга и косметолога.

«Алла Борисовна поддерживает марку рядом с Максимом. Надо, конечно же, выглядеть достойно. В Израиле медицина на высоком уровне, поэтому здесь могут быть и стволовые клетки, подтяжка лица с аппаратной косметологией. Очень много чего можно сделать на возрастное лицо. И так как коллагена там выделяется очень мало, любое воздействие извне будет очень хорошо откликаться. У Аллы Пугачевой овал лица стал более четкий. Возможно, имела место быть блефаропластика, однозначно присутствует инъекционная процедура и аппаратная косметология», — поделилась Софья Абдулаева.

Также пластический хирург подчеркнула, что за последнее время Алла Пугачева заметно похудела. Она считает, что это тоже могло сказаться на внешности певицы. Софья Абдулаева допустила, что артистка использовала оземпик для борьбы с лишним весом.

«Важно заметить, что Алла Борисовна скинула вес. Это тоже большое играет значение. Помимо пластических операций и того, что она следит за собой, здесь также имеет место то, что кости немного сами по себе уже стали другими, поменяли ее скелет. Произошла атрофия жировых пакетов, которые сдули ее лицо. Возможно, была эндоскопическая подтяжка лба и также средней трети лица. Вот лоб обращает на себя внимание. Бровь, например, стоит чуть выше, чем она была до этого, что обычно бывает при эндоскопической подтяжке лба. Также не исключаю, честно говоря, оземпик. Но это остается тайной Аллы Борисовны», — рассказала хирург.

Новая фотография Аллы Пугачевой появилась на странице в соцсети ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который в 2026 году неожиданно стал популярным у женщин. Поклонницы считают, что юморист стал выглядеть лучше, когда сменил прическу, отрастил бороду и стал заниматься в спортзале.

