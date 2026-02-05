СМИ рассказали об атмосфере на переговорах РФ и Украины в Абу-Даби

РИА Новости: атмосфера на переговорах по Украине в Абу-Даби позитивная

Атмосфера на переговорах по урегулированию конфликта на Украине позитивная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», — рассказал собеседник агентства.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Перед их началом Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби.