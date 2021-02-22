Блинкен: США хотят обсудить с Россией поведение в космосе

США хотят обсудить с Россией и Китаем нормы поведения в космосе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

«Мы хотим привлечь все страны, в том числе РФ и КНР, к разработке стандартов и норм ответственного поведения в космическом пространстве», — сказал Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросу стратегической безопасности.

Ранее Блинкен заявил, что США будут добиваться укрепления ядерных договоренностей с Ираном.