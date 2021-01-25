Путин отрицает, что ему принадлежит дворец в Геленджике

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют «дворцом» в Геленджике, о котором в своем расследовании говорил Алексей Навальный, передает РИА «Новости».

Глава государства встретился с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета спросил президента, правда ли, что он якобы владеет дворцом в Геленджике.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения, опубликованные Алексеем Навальным о якобы принадлежащем главе государства Владимиру Путину дворце в Геленджике, не соответствуют действительности и являются «качественной клюквой».