Президент Мексики проведет переговоры с Путиным, несмотря на диагноз COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, заразившийся коронавирусом, проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что <...> существует возможность того, что они отправят нам вакцину «Спутник V», - говорится в записи.

Ранее президент Мексики заразился коронавирусом.