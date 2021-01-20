Кремль отрицает разговор Трампа с Путиным во время штурма Капитолия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подкаст кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором они предположили, что глава США Дональд Трамп общался с российским коллегой Владимиром Путиным во время штурма Капитолия в начале января.

Песков отрицает, что Путин и Трамп общались 6 января.

«Не было (телефонного разговора. — «Газета.Ru»)», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Клинтон в подкасте со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что Трамп и Путин разговаривали по телефону во время январского хаоса у Капитолия. Она также назвала произошедший штурм «подарком Путину».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.