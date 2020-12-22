Москва ввела ответные санкции в отношении ЕС из-за ситуации с Навальным
Россия расширила ответные санкции в отношении представителей стран ЕС по делу российского блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
«На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в сообщении.
Соответствующее ноты были вручены главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве.
Ранее сообщалось, что послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ в связи с антироссийскими санкциями.
В ноябре Евросоюз ввел санкции против шести российских чиновников на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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