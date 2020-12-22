Москва ввела ответные санкции в отношении ЕС из-за ситуации с Навальным

Россия расширила ответные санкции в отношении представителей стран ЕС по делу российского блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в сообщении.

Соответствующее ноты были вручены главам дипломатических представительств Германии, Франции и Швеции, а также направлены в Представительство ЕС в Москве.

Ранее сообщалось, что послов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД РФ в связи с антироссийскими санкциями.

В ноябре Евросоюз ввел санкции против шести российских чиновников на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД РФ заявили, что Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным

— МИД РФ вызвал послов Германии, Франции и Швеции в связи с антироссийскими санкциями ЕС

— Власти Германии считают санкции по инциденту с Навальным правильным решением