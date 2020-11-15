Лидер Молдавии Додон проголосовал во втором туре президентских выборов
Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал во втором туре выборов главы государства, передает РИА «Новости».
«Я сегодня голосовал за независимость и государственность страны. Я верю в будущее Молдавии. Я голосовал за перемены к лучшему, нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы», — сказал действующий лидер страны после того, как отдал голос на избирательном участке в Кишиневе.
Во втором туре участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.
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