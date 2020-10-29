Премьер Японии назвал предмет переговоров с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга считает предметом переговоров с Россией принадлежность всех островов Южных Курил. Об этом он заявил в ходе заседания верхней палаты парламента страны, его слова приводит ТАСС.

Суверенитет Японии распространяется на все четыре острова южной части Курил (Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. – примечание «Газеты.Ru»), подчеркнул Суга.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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