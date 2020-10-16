Трамп заявил, что «не должен денег России»

Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с избирателями в Майами прокомментировал данные о том, что компания, принадлежащая его семье, имеет большие задолженности перед российскими банками. Об этом сообщает NBC.

Американский лидер отверг эту информацию, отметив, что он не имеет долгов перед иностранными банками.

«Нет, я не должен денег России, у меня есть долги в виде очень, очень небольших, что называется, ипотечных кредитов», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома добавил, что готов при желании избирателей предоставить данные, «кому он должен те небольшие суммы денег».

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