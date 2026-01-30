Размер шрифта
Пенсионерка из Екатеринбурга захламила квартиру и переехала жить в подъезд

В Екатеринбурге пенсионерка поселилась в подъезде из-за хлама в квартире
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге соседям пришлось помогать пенсионерке избавиться от мусора из-за того, что она захламила квартиру и не смогла попасть внутрь. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Отто Шмидта. По словам жильцов, с 28 января женщина сидела около своей квартиры, а ночами – спала в подъезде. На следующий день один из соседей открыл квартиру ключом, который она дала, и заметил большое количество хлама.

«Сосед просто вытаскивал оттуда мусор», – рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, эта проблема наблюдается уже длительное время. Хозяйка квартиры раньше работала почтальоном, но после того, как вышла на пенсию, стала складировать у себя отходы.

«В 2019 году волонтеры вывезли два КамАЗа мусора у этой бабушки», – говорится в публикации.

Из-за обилия вещей в квартире завелись насекомые, которые ползут в другие квартиры. Соседи пытались решить проблему через управляющую компанию.

По словам представителей организации, в этой квартире сложно подобраться к инженерным путям. Там также отметили, что не могут пройти в жилье, пока не будет оснований. Жильцам посоветовали обращаться в полицию и прокуратуру.

Ранее в Варшаве 80-летний пенсионер переехал в машину из-за гор мусора в квартире.
 
