Россия представит на выставке в Саудовской Аравии новейшее вооружение

«Рособоронэкспорт»: РФ покажет на выставке в Саудовской Аравии новейшее оружие

Россия представит новейшие образцы вооружения, прошедшие проверку в условиях реальных боевых действий, на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, сообщает ТАСС.

По его словам, экспозиция будет включать абсолютные новинки, эффективность которых подтверждена в ходе реальных боев.

«В ближайшее время на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии компания представит абсолютные новинки. Все образцы прошли проверку в реальных боевых условиях», — сказал Михеев.

Он отметил, что презентация российской военной техники проходит при государственной поддержке.

До этого сообщалось, что на международной выставке World Defense Show 2026 госкорпорация «Ростех» представит новейшую разработку – высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма».

РСЗО «Сарма» сконструирована на базе полноприводного шасси с колесной формулой 8х8, использует калибр 300 мм и предназначена для эффективного поражения разнообразных целей, включая пехоту, артиллерийские позиции, бронированную технику, средства противовоздушной обороны противника и другие военные объекты.

Ранее «Ростех» представил новые патроны для борьбы с дронами.