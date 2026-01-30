Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Россия представит на выставке в Саудовской Аравии новейшее вооружение

«Рособоронэкспорт»: РФ покажет на выставке в Саудовской Аравии новейшее оружие
Нина Падалко/РИА Новости»

Россия представит новейшие образцы вооружения, прошедшие проверку в условиях реальных боевых действий, на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, сообщает ТАСС.

По его словам, экспозиция будет включать абсолютные новинки, эффективность которых подтверждена в ходе реальных боев.

«В ближайшее время на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии компания представит абсолютные новинки. Все образцы прошли проверку в реальных боевых условиях», — сказал Михеев.

Он отметил, что презентация российской военной техники проходит при государственной поддержке.

До этого сообщалось, что на международной выставке World Defense Show 2026 госкорпорация «Ростех» представит новейшую разработку – высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма».

РСЗО «Сарма» сконструирована на базе полноприводного шасси с колесной формулой 8х8, использует калибр 300 мм и предназначена для эффективного поражения разнообразных целей, включая пехоту, артиллерийские позиции, бронированную технику, средства противовоздушной обороны противника и другие военные объекты.

Ранее «Ростех» представил новые патроны для борьбы с дронами.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!