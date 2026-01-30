Размер шрифта
Юноша из Тюмени шантажировал девушку личными фото ради соития

В Тюмени юношу осудили за шантаж девушки личными фото
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Тюмени, которого обвиняли в шантаже несовершеннолетней. Об этом сообщает 72.ru.

Молодой человек познакомился с 17-летней девушкой по имени Арина в интернете и изначально знал о ее возрасте. Спустя несколько месяцев переписки они встретились, отношения дошли до соития.

После этого новый знакомый сфотографировал девушку в непристойном виде с ее разрешения. Позже юноша потребовал у Арины деньги, в противном случае он якобы разослал бы снимки ее друзьям.

Сначала речь шла о 266 рублях, но на следующий день после «сделки» молодой человек потребовал уже тысячу рублей.

В тот же день он принудил Арину к соитию, шантажируя фото. Также он заявлял, что девушка «принадлежит только ему» и будет выполнять все его требования.

Юношу признали виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни. Суд приговорил его к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Ранее учитель совращал школьниц и требовал у девочек из соцсетей непристойные фото.
 
