Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Путин заявил о планах нарастить российский военный экспорт

Путин: объемы военного экспорта из РФ в 2026 году должны сильно увеличиться
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил о планах существенно нарастить объемы военного экспорта в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, дополнительные меры поддержки будут введены в рамках нового федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами». Его реализация запланирована на 2026-2028 годы.

«Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы ... окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия уже реализует или работает над подобными проектами с 14 странами. Всего таких проектов 340, перспективы расширения сотрудничества в военно-технической сфере есть со странами Африки. Партнерство с другими странами даст возможности улучшить характеристики существующих вооружений, техники, разработать новые образцы.

29 января британская газета The Telegraph со ссылкой на украинскую разведку писала, что Китай поставляет России специализированное оборудование, инструменты и передовые устройства, используемые для производства гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки, включая систему «Орешник».

Общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее $10,3 млрд. Китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ) играют ключевую роль в наращивании российского ракетного производства.

Ранее Украину пообещали снабдить дальнобойным оружием.
 
Теперь вы знаете
Избы по цене квартир, массовые списания долгов и золотое безумие. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!