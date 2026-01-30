Путин заявил о планах нарастить российский военный экспорт

Путин: объемы военного экспорта из РФ в 2026 году должны сильно увеличиться

Президент РФ Владимир Путин в рамках заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил о планах существенно нарастить объемы военного экспорта в 2026 году. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, дополнительные меры поддержки будут введены в рамках нового федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами». Его реализация запланирована на 2026-2028 годы.

«Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы ... окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия уже реализует или работает над подобными проектами с 14 странами. Всего таких проектов 340, перспективы расширения сотрудничества в военно-технической сфере есть со странами Африки. Партнерство с другими странами даст возможности улучшить характеристики существующих вооружений, техники, разработать новые образцы.

29 января британская газета The Telegraph со ссылкой на украинскую разведку писала, что Китай поставляет России специализированное оборудование, инструменты и передовые устройства, используемые для производства гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки, включая систему «Орешник».

Общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в Россию, составляет не менее $10,3 млрд. Китайские станки с числовым программным управлением (ЧПУ) играют ключевую роль в наращивании российского ракетного производства.

Ранее Украину пообещали снабдить дальнобойным оружием.