Иоланда Чен о легкоатлетке Клишиной: она не была в России десять лет, у нее голова разрушена

Серебряный призёр чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен отреагировала на слова Дарьи Клишиной, которая заявила, что российская легкая атлетика разрушена из-за десятилетнего отстранения, передает Metaratings.

«Клишина уже десять лет не была в России, откуда она может знать, что у нас происходит? Это у нее голова разрушена. Всяких слушать не надо, которые в спорте даже не соображают», — сказала Чег.

Клишина является серебряной медалисткой чемпионата мира 2017 по прыжкам в длину. Также атлетка становилась победительницей Универсиады в 2013 году, чемпионатов Европы в помещении в 2011 и 2013 годах. Клишина является обладательницей юниорского рекорда России с результатом 7,05 м.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала специальной военной операции России на Украине. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Клишина объявила о завершении карьеры.