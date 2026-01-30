Чемпион Больших шлемов рассказал, кто должны были выйти в финал Australian Open у мужчин

Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что первый полуфинал в мужском одиночном разряде получился качественнее второго, и Александр Зверев был близок к тому, чтобы преодолеть проблемы, которые у него возникают в решающие моменты в главных матчах.

«Ну вот сегодня на самом деле до пятого сета, даже до момента, когда в нем были решающие мячи, я думал, что Саша как раз перешагнул тот барьер, который у него возникал в решающий момент. Во всяком случае, двойные ушли практически. Все ждал, когда он двойную подаст, потому что это было обычным явлением для него в решающий момент: бац – и у Саши двойная. Сейчас этого уже нет. Но, к сожалению, в решающий момент матча с Алькарасом у него ушла первая подача, которую он подавал с сумасшедшим процентом на протяжении всей игры. А тут ее просто не стало. Как раз при счете 5:4 это сказалось – он не использовал момент. А так, на мой взгляд, по игре любой из участников первого полуфинала обыграл бы сегодня любого из участников второго. Зверев и Алькарас играли быстрее. Матч был для меня очень-очень интересным», — рассказал Ольховский.

Испанец Карлос Алькарас победил в первом полуфинале представляющего Германию Александра Зверева (6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5), хотя по ходу пятой партии уступал со счетом 3:5. Во втором полуфинале сербский ветеран Новак Джокович неожиданно переиграл в пяти сетах итальянца Янника Синнера – 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

