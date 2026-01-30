Гендиректор «Рособоронэкспорта» назвал объем портфеля заказов компании

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев по итогам заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с президентом РФ Владимиром Путиным назвал объем портфеля заказов компании. Его слова передает ТАСС.

«Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает $60 млрд», — отметил Михеев.

30 января Михеев заявил, что Россия представит новейшие образцы вооружения, прошедшие проверку в условиях реальных боевых действий, на международной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

По его словам, экспозиция будет включать абсолютные новинки, эффективность которых подтверждена в ходе реальных боев.

Он отметил, что презентация российской военной техники проходит при государственной поддержке.

До этого сообщалось, что на международной выставке World Defense Show 2026 госкорпорация «Ростех» представит новейшую разработку – высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма».

Ранее эксперт сравнил новую РСЗО «Сарма» с американской HIMARS.