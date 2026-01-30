Размер шрифта
Общество

В московском метро тестируют работу беспилотного поезда

В Московском метрополитене рассказали о тестировании беспилотного поезда
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

В метро Москвы тестируют работу беспилотного поезда, разработчики занимаются тестированием конструкции. Об этом пишут «Известия».

Подробности о проводимых работах рассказал начальник Центра исследования и разработки беспилотного транспорта московского метрополитена Павел Бокша.

«Мы запустили тестирование по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Проходить оно будет на Большой кольцевой линии на поезде «Москва-2024»», — сказал он.

В конце года планируется запуск поезда без пассажиров в графике. Движение по линии беспилотных поездов планируют запустить к 2030 году.

До этого автоэксперт Дмитрий Золотов рассказал, что Минтранс представил законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который позволит беспилотным авто передвигаться по дорогам общего пользования. Однако такой вид транспорта может столкнуться с трудностями при езде в городе. Он уверен, что беспилотному транспорту сложнее всего будут даваться развороты и повороты.

Ранее стало известно, кто получит штраф за нарушение беспилотного автомобиля.
 
