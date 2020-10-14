Путин поддержал идею снять санкции с некоторых украинских предприятий

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею премьер-министра РФ Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с некоторых украинских предприятий и заявил, что Россия готова снять санкции с этих предприятий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями очень высокие, и это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономике России на фоне пандемии коронавируса, действующих против страны санкций и низких цен на нефть удалось пройти «по острию».

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