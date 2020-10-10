Горбачев: за соглашением по Карабаху должны последовать переговоры

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что за перемирием по непризнанному Нагорному Карабаху должны последовать настоящие переговоры, пишет РИА «Новости».

«Но очень важно, чтобы перемирием дело не ограничилось, поэтому так важно обязательство двух стран провести переговоры по урегулированию конфликта. Это будут очень трудные переговоры. Проблема тяжелая, застарелая», — сказал Горбачев.

В то же время он подчеркнул, что такой конфликт нельзя оставлять нерешенной.

Ранее Баку и Ереван в ходе десятичасовых переговоров в Москве договорились прекратить огонь в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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