Евросоюз готов расширить санкции против Белоруссии

Европейский союз готов расширить санкции в отношении Белоруссии, если ситуация не изменится. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

«Мы осуждаем репрессии и насилие в отношении людей, осуществляющих свои основные права. ЕС готов ввести более серьезные ограничительные меры, если ситуация не улучшится», – написал Боррель.

Ранее Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Белоруссия заявила о введении симметричных мер в отношении ряда представителей ЕС, а также должностных лиц Канады и Великобритании.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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