Совбез ООН проведет экстренное закрытое заседание по Карабаху 29 сентября
Совет безопасности ООН проведет экстренное обсуждение конфликта вокруг Нагорного Карабаха в закрытом формате 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате», — заявил собеседник агентства.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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