Кипр помешал ЕС согласовать санкции против Белоруссии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза не смогли договориться о введении санкций против Белоруссии из-за позиции Кипра, передает ТАСС.

По его словам, Кипр не участвует в консенсусе и поэтому единогласие не может быть достигнуто.

Боррель отметил, что республика не возражает против ограничений в отношении белорусских официальных лиц, но требует введения санкций и против Турции.

Глава дипломатии также отметил, что решение данной проблемы будут искать лидеры ЕС на саммите 24-25 сентября.

Ранее стало известно, что в ходе заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе не было достигнуто соглашение о введении санкций против Минска.