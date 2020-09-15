Трамп: еще пять арабских стран могут нормализовать отношения с Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще пять арабских государств могут последовать примеру ОАЭ и Бахрейна и нормализовать отношения с Израилем, сообщает «Интерфакс».

«Этому готовы последовать многие. Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами», — заявил Трамп.

Президент, однако, отказался уточнить, о каких государствах идет речь.

Ранее королевство Бахрейн и ОАЭ при посредничестве Трампа договорились установить дипломатические отношения с Израилем. Церемония подписания соглашений намечена на 15 сентября в Белом доме.

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