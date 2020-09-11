Украина направила Белоруссии ноту после обыска авто посла на границе

Киев направил ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Украинская сторона уведомила, что нота была отправлена сразу после данного инцидента.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Украины требует от Минска предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников.

Инцидент случился 5 сентября на границе Украины и Белоруссии в пункте пропуска «Новая Гута». Посол возвращался после того, что Киев его отозвал для консультаций. При пересечении границы его остановили, после чего попросили открыть багажник и показать личные вещи. В ответ на просьбу украинских пограничников Кизим открыл багажник, где лежали его сумки, но досматривать их они не стали. Украинский представитель отметил, что за 27 лет дипломатической работы он не сталкивался с таким отношением. Ссылаясь на Венскую конвенцию, он сказал пограничникам, что досмотр его вещей возможен только при веских основаниях.

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