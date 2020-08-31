Посол Белоруссии прибыл на «срочную» встречу в МИД Германии

Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в МИД Германии на «срочную» беседу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что Сидоренко вызвали в министерство из-за лишения аккредитации журналистов иностранных СМИ на территории Белоруссии. В числе таких корреспондентов оказались и сотрудники немецкой прессы.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, в свою очередь, сообщил, что задержание журналистов в Белоруссии и лишение их аккредитации неприемлемо, посольство ФРГ оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МИД Белоруссии лишил аккредитации еще 10 журналистов западных СМИ

— AP требует от Белоруссии вернуть аккредитацию своим высланным журналистам

— В Минске задержали корреспондента ТАСС Ивана Колыганова