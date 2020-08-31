Россия высылает трех словацких дипломатов
Москва, руководствуясь принципом взаимности, высылает трех словацких дипломатов, пишет МИД России.
«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, вызвав посла Словакии Петра Припутена, российское внешнеполитическое ведомство выразило «решительный протест в связи с безосновательной высылкой» российских дипломатов.
Ранее стало известно, что Словакия высылает дипломатов России, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Пресс-секретарь словацкого МИДа Юрай Томага заявил, что в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС.
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