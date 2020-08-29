Тихановская провела переговоры с главой МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом Хаависто сообщил у себя в Twitter.

Отмечается, что встреча прошла в столице Литвы Вильнюсе. Глава МИД подчеркнул, что белорусская оппозиция стремится к диалогу с властью страны.

О чем Тихановская и Хаависто говорили во время встречи не уточняется.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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