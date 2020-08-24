В Кремле рассказали, есть ли у России связь с оппозицией Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, есть ли у Кремля связь с Координационным советом оппозиции Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.ru».

По словам Пескова, каких-либо каналов связи и переговоров нет. Кроме того, в Кремле точно не знают платформу и требования оппозиции. В связи с этим российская сторона не говорит о каких-то тезисах, которые озвучивает белорусская оппозиция, и не собирается в это вмешиваться.

При этом в Кремле знакомы с некоторыми документами, которые верстались в Координационным совете, где больший акцент делался не на взаимодействие с Россией. «Нам это меньше импонирует», — отметил Песков, добавив, что большинство белорусов все-таки выступают за сотрудничество с Россией.

14 августа Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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