Тихановская рассказала, общалась ли с Москвой о ситуации в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, был ли у нее контакт с Москвой на фоне протестов в республике.

На пресс-конференции журналист спросил у политика, пыталась ли Москва связаться с ней.

«Попыток связаться со мной не было», — ответила Тихановская.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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