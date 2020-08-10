Жириновский заявил, что Лукашенко придется покинуть Белоруссию в ближайшие годы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется покинуть страну в текущем или предстоящем году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, больше выборов с участием действующего белорусского лидера не будет.
«Все зависит от нас. Если нам нужны дармоеды, нахлебники, иждивенцы, значит будем держать», — сказал Жириновский.
Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным итогам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. В ряде городов страны начались акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
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