Лавров верит в возможность сохранить иранскую ядерную сделку
Москва верит, что есть возможность сохранить иранскую ядерную сделку, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются, по крайней мере мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное», — сказал Лавров.
Министр также выразил сожаление, что США «взяли линию на полное разрушение и этого важнейшего документа, да и в целом других договорённостей в целях контроля над вооружениями и нераспространения».
Лавров также отметил, что желание сохранить договор показывают Китай и оставшиеся члены СВДП от Европы.
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