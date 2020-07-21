Лавров верит в возможность сохранить иранскую ядерную сделку

Москва верит, что есть возможность сохранить иранскую ядерную сделку, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются, по крайней мере мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное», — сказал Лавров.

Министр также выразил сожаление, что США «взяли линию на полное разрушение и этого важнейшего документа, да и в целом других договорённостей в целях контроля над вооружениями и нераспространения».

Лавров также отметил, что желание сохранить договор показывают Китай и оставшиеся члены СВДП от Европы.

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