Путин направил главе Китая соболезнования в связи с последствиями наводнений

Российский президент Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями из-за трагических последствий масштабных наводнений в южных провинциях КНР, сообщается на сайте Кремля.

Путин написал, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких в результате разгула стихии и надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших.

По последним данным, из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах Китая ущерб понесли 19,38 млн человек, 121 человек погиб или пропал без вести. Наводнения разрушили 17 тыс. построек, пострадали 1,56 млн га сельскохозяйственных земель.

Ранее аналогичную телеграмму Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

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