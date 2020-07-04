Голый испанский политик прошелся перед камерой во время онлайн-конференции

Генсек Социалистической партии рабочих в Испании Бернардо Бустильо, принимавший душ во время онлайн-совещания, прошелся голым перед камерой, передает РЕН ТВ.

Совещание началось рано утром и затянулось. В пять часов вечера Бустильо понимал, что не успевает на вторую работу и отвезти дочь на учебу. Поэтому он решил сходить в душ с ноутбуком. Вероятно, мужчина забыл о съемке и прошелся перед открытым гаджетом голым. Как отмечается, обнаженное тело политика увидели все члены эфира: его коллеги, журналисты и граждане. Некоторые даже начали снимать происходящее.

Из-за инцидента политику пришлось отказаться от должности, чтобы не портить репутацию партии.

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