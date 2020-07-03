Клишас: рабочая группа по Конституции продолжит работу в прежнем составе

Рабочая группа по поправкам в Конституцию продолжит свою работу в прежнем составе, что и был. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателя группы Андрея Клишаса.

«Группа продолжит работу в том же составе, заседания будем проводить по мере необходимости», — сказал Клишас.

До этого президент России Владимир Путин попросил рабочую группу по поправкам в Основной закон страны продолжить работу.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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