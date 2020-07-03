Путин: поправки по Конституции вступают по воле народа
Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение по поправкам к Конституции могли сказать только россияне. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Трансляцию ведет «Россия 24».
«Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа», — сообщил глава государства.
Он напомнил, что изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого и «решающее слово здесь могли сказать только граждане России».
Также Путин еще раз поблагодарил людей, голосовавших за поправки. По его словам, решение о введении поправок отражает ценности и базовые принципы, которые лежат в основе дальнейшего развития России.
Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
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