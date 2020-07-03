Путин: поправки по Конституции вступают по воле народа

Президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение по поправкам к Конституции могли сказать только россияне. Об этом он сказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Трансляцию ведет «Россия 24».

«Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа», — сообщил глава государства.

Он напомнил, что изменения, внесенные в основной закон страны, затрагивают каждого и «решающее слово здесь могли сказать только граждане России».

Также Путин еще раз поблагодарил людей, голосовавших за поправки. По его словам, решение о введении поправок отражает ценности и базовые принципы, которые лежат в основе дальнейшего развития России.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: результаты голосования по поправкам показали консолидацию общества

— Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля

— ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции