Путин: результаты голосования по поправкам показали консолидацию общества

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Результаты голосования по конституционным поправкам показали высокую степень консолидации общества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой.

«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», — сказал Путин.

Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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