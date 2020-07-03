Путин: результаты голосования по поправкам показали консолидацию общества
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Результаты голосования по конституционным поправкам показали высокую степень консолидации общества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой.
«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», — сказал Путин.
Ранее Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся голосование по конституционным поправкам. Явка составила 67,97%, за поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Поправки в Конституцию России вступают в силу с 4 июля
— ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции
— Памфилова заявила о несомненной легитимности итогов голосования по Конституции