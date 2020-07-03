Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму главе Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении говорится, что отношения между Россией и Белоруссией развиваются в духе дружбы и союзничества.
«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ», — отметил в телеграмме Путин.
Он добавил, что это отвечает конкретным интересам «братских народов наших стран».
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