Трамп: Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за публикацию книги

Бывший советник президента США Джон Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за публикацию своих мемуаров о работе в Белом доме, заявил глава государства Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Болтон нарушил закон, разгласив в своей книге секретную информацию, уверен Трамп. Он подчеркнул, что подобное никогда не должно повториться.

Ранее суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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