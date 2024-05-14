Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка Киева совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что около 13:10 мск был сбит БПЛА над территорией Белгородской области.

До этого силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью примерно в 8:00 мск.

14 мая в Минобороны рассказывали, что за ночь над территорией Белгородской области уничтожили 25 реактивных снарядов. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

В этот же день российские артиллеристы при содействии боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракетных войск уничтожили цех производства и хранения ударных дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили склады боеприпасов, горючего и авиатехники на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники ВСУ в 143 районах.

Ранее российская армия взяла еще один населенный пункт под Харьковом.